Carla Diaz agradece elogios por sua atuação em ‘A Menina que Matou os Pais - A Confissão’

A atriz Carla Diaz usou o 'X' (ex-Twitter), no domingo (29), para agradecer os elogios que tem recebido por sua atuação no filme “A Menina que Matou os Pais — A Confissão”. A produção, que traz os bastidores da investigação do crime que levou o casal Richthofen à morte, já está disponível no Prime Video Brasil, desde a última semana.

“Passando para agradecer tantas mensagens carinhosas sobre o meu trabalho! Estou surpresa com a repercussão, com tantos elogios sobre minha atuação e sobre o filme também! Desde quinta-feira estamos nos trends… Sério, vocês não existem!! Meu muito obrigada”, escreveu a artista, que interpreta Suzane von Richtofen na produção.

No fim de semana, um vídeo que mostra Carla Diaz e os atores Leonardo Bittencourt e Allan Souza Lima nos bastidores do filme durante a preparação para a nova produção também foi muito elogiado.

O primeiro e o segundo filme da trilogia, “A Menina Que Matou os Pais” e “O Menino Que Matou Meus Pais”, foram lançados em 2021.