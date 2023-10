Polícia Civil de SP diz ter conseguido digitais após furto na casa de Mariana Rios

A Polícia Civil de São Paulo informou que conseguiu digitais após o furto registrado na casa da atriz Mariana Rios, no último sábado (28), no bairro Pinheiros.

“Policiais militares foram acionados por um segurança do local. No interior do imóvel, os PMs encontraram os cômodos revirados, bem como um veículo com marcas de dedos”, disse a polícia ao Gshow.

Veja também

Mariana falou sobre o furto em suas redes sociais, no domingo (29), e listou o que foi levado. Ela ainda pediu que pessoas que trabalhem com itens de luxo ajudem com informação.

“Peço a todos que trabalham com sites e vendas de artigos de luxo que me ajudem com alguma informação se por acaso tiverem acesso a peças específicas e exclusivas das marcas Chanel, Louis Vuitton, Fendi, Prada. Levaram todas as minhas bolsas, malas, sapatos, joias e dinheiro. Desde já agradeço”, disse a atriz e apresentadora.

Mariana postou imagens dos itens roubados em seus Stories. Ela explicou que, algumas peças, por serem raras, não tinham imagens disponíveis. Só de bolsas da grife Chanel é possível contabilizar dez itens em imagem publicada pela artista.

A assessoria de imprensa de Mariana se manifestou, nesta segunda-feira (30), e informou que está “trabalhando juntamente a polícia para apurar o caso”