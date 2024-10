Família de Tupac contrata advogado para investigar ligação de Diddy com a morte do rapper

A família do rapper Tupac, morto em 1996, teria contratado um advogado particular para investigar uma suposta relação de Sean “Diddy” Combs com a morte do músico. Os parentes do artista teriam entrado em contato com Alex Spiro, conhecido por representar celebridades. As informações são da Billboard.

Segundo a revista, a família de Tupac teve suas primeiras suspeitas contra Diddy após uma declaração feita por Duane 'Keefe D' Davis, um ex-líder de gangue. Davis está preso desde o ano passado, por envolvimento pelo assassinato, e afirmou que Sean Combs teria lhe oferecido US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,4 milhão, conforme a cotação atual) para matar Tupac.

A partir dessas denúncias, os familiares do rapper contrataram Spiro para investigar as acusações e afirmaram que estão otimistas sobre encontrar “evidências significativas”. De acordo com a Billboard, o advogado já representou outros músicos da cena do rap, como Jay-Z., e recentemente defendeu o ator Alec Baldwin no caso do filme “Rust”.

Diddy sempre negou ter qualquer relação com a morte de Tupac. Em 2008, após uma publicação do Los Angeles Times citar seu nome no caso, ele afirmou na época que “A história é uma mentira. É mais do que ridículo e completamente falso”.

A advogada do rapper, Erica Wolff, também negou as acusações, inclusive as de ligação com tráfico sexual, em uma entrevista ao TMZ. Na matéria, ela frisou que tudo não passa de “alegações falsas e difamatórias".

Morte de Tupac vai completar 30 anos

Tupac Amaru Shakur, mais conhecido como Tupac, faleceu em 13 de setembro de 1996. Na ocasião, ele estava em um carro junto com Marion 'Suge' Knight, chefe da sua gravadora, quando foi atingido por tiros disparados de um outro veículo. O músico foi baleado no braço, na coxa e duas vezes no peito, onde as balas atravessaram um dos pulmões. Já Knight ficou com ferimentos leves.

O rapper chegou a ser levado para o hospital em estado grave, mas faleceu dias depois. A morte de Tupac é um dos episódios mais misteriosos da história do rap americano, principalmente pela falta de uma solução, mesmo após quase 30 anos.

Ligação de Diddy e Tupac é conhecida na música

A suposta relação entre Diddy e a morte de Tupac rodeou o mundo da música americana nos últimos anos e até chegou a ser referenciada por Eminem. Em sua música lançada em 2018 chamada “Killshot”, (ou “tiro mortal”, em tradução livre) o rapper canta: “Mas, Kells, cê só vai lançar um hit de sucesso no dia que o Diddy admitir que foi ele quem mandou matar o Tupac”.

Neste mesmo ano, Eminem também lançou um dueto com JID, intitulado “Fuel”, ou “gasolina”. Na música, as alegações também são citadas.

Descanse em paz, Biggie e Pac, vocês dois deveriam estar vivos, mas não tô querendo briga com ele porque vai que ele tenta me acertar que nem o Keefe D acertou. Esse é o único jeito de você me matar Eminem e JID

Relembre as acusações contra Sean “Diddy” Combs

O rapper Sean 'Diddy' Combs está preso desde o dia 16 de setembro, após ser acusado de estupro, extorsão e tráfico sexual. Em buscas na mansão de Combs, a Agência de Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos encontrou narcóticos, óleo de bebê e lubrificante.

O magnata do mundo da música deve enfrentar ao menos 120 acusações de estupro e abuso sexual, uma delas envolvendo um menino de 9 anos. Uma linha telefônica criada especialmente para receber denúncias contra o rapper Diddy recebeu 12 mil ligações em 24 horas.