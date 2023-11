Anitta admite ter feito fofoca sobre Marina Ruy Barbosa: 'não fazia numa intenção ruim'

Anitta admitiu que errou com Marina Ruy Barbosa ao espalhar fofocas sobre a atriz no passado. Em 2020, um áudio vazado revelou a cantora falando com o jornalista Leo Dias sobre o suposto envolvimento de Marina com o ator José Loreto, à época casado com a atriz Débora Nascimento. Anitta e Marina comentaram o assunto na série 'Angélica: 50 e tantos", que estreou neste domingo (27) no Globoplay.

"Eu fiz umas cagadas com a Marina, depois eu pedi perdão pra ela. Eu sempre amei a Marina, só que por um tempo eu ouvi umas coisas, e eu falei para ela que eu não fazia numa intenção ruim", declarou a cantora sobre os boatos que espalhou na época.

Os rumores teriam sido pivô da separação de José e Débora. "Não falei pra ela não, eu falava para os outros. Eu era maluca. Eu falei pra ela depois, mas eu pedi desculpa. Eu coloquei ela e um montão de gente nuns 'berimbolos', porque eu achava que as coisas eram de um jeito, mas era de outro. Eu me perdi muito", confessou Anitta.

Apesar da treta, as duas estão bem e retomaram a amizade. Marina contou à Angélica que ficou admirada com a postura de Anitta em se desculpar: "Achei incrível da sua parte, você podia ter ligado o 'dane-se'. Mas, a Anitta chegou pra mim e falou: 'Olha, eu queria te pedir desculpas, eu errei com você'".

"Quando alguém me pergunta algo sobre a gente, eu falo exatamente isso: 'Errar, todo mundo vai errar'. Todo mundo já errou, todo mundo já acreditou em alguma coisa que falaram", complementou a ruiva.

A série “Angélica: 50 e tantos”, que conta com cinco episódios gravados na casa da apresentadora, é um especial em comemoração às suas 50 décadas de vida. A série traz diversos convidados de peso e temas como fama, assédio e força feminina.