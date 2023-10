Marina Ruy Barbosa casa com empresário no primeiro semestre de 2024, afirma site

Após dar o que falar exibindo um anel extravagante de noivado no casamento de uma amiga no sábado (21), Marina Ruy Barbosa se prepara para subir ao altar novamente. De acordo com informações do site do jornal Extra desta quarta-feira (25), o empresário Abdul Fares pediu a mão da ruiva em Dubai, nos Emirados Árabes, e o casório deve sair no primeiro semestre de 2024.

O milionário aproveitou a viagem de celebração dos seus 40 anos, completados em 10 de outubro, para noivar com a atriz. O passeio relâmpago, de apenas 48 horas, rendeu muito mais do que uma festa e o ato romântico foi uma surpresa para ela.

No último dia 15, a famosa chegou a compartilhar algumas fotos do local nas redes sociais e escreveu: “Um pequeno recorte de dias felizes”.

Este será o primeiro casamento dele e o segundo dela, lembrando que Marina foi casada com o automobilista Alexandre Negrão por três anos, de quem se separou em 2021.