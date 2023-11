Angélica relembra pedido de ex-diretora de Xuxa: ‘muda esse cabelo’

Angélica revelou que uma ex-diretora de Xuxa a pediu para mudar o cabelo. Ela relembrou o momento no especial “Angélica: 50 & tanto”, já disponível no Globoplay, em comemoração aos seus 50 anos.

“Na época, eu lembro que uma diretora sua chegou pra mim no camarim e falou assim: 'Você muda esse cabelo'. E eu falei: 'Por quê?'. 'Porque a Xuxa pediu pra você mudar'. Eu falei: 'Eu não posso mudar porque isso combina com meu figurino'. Você tava no outro camarim, a gente não se falava. Então, o que falavam pra gente, a gente não sabia se era verdade ou não. Até porque ela criava uma barreira de ninguém chegar perto ou não. Ela falou assim: 'então, vou falar pra ela'", detalhou.

"Ela disse pra mim que você ficou muito chateada e você inclusive, era pra entrar no palco comigo, e a gente fez separado. Não é uma loucura?”, contou no programa às amigas Xuxa e Eliana.

Ao ouvir a relato, Xuxa, inclusive, reage. "Gente! Eu estou tentando imaginar eu falando pra ela: 'tira esse cabelo'. Eu falando isso?'. Angélica concorda. "Eu também não consigo imaginar".

Apesar de não ter citado nomes, nas redes sociais, fãs das apresentadoras relacionaram o desabafo ao nome da diretora Marlene Mattos.