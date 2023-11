Filhos de Angélica viram assunto nas redes sociais após homenagem à mãe na TV

A apresentadora Angélica participou do quadro “Linha do Tempo”, do “Domingão com Huck”, nesse domingo (20), em comemoração aos 50 anos dela, celebrado no próximo dia 30 de novembro.

A participação dos filhos da artista, Joaquim, de 18 anos, Benício, 16 e Eva, 11, que contaram histórias sobre a mãe, foi um dos pontos altos da homenagem. O trio, aliás, viralizou nas redes sociais. Eva, a caçula de Angélica e Huck, também roubou a cena ao se apresentar cantando a música tema da Fada Bela, de “Caça Talentos”.

“Ver os filhos da Angélica na TV dá um orgulho, né? Parecem nossos próprios sobrinhos! Morri de chorar com a Eva”, escreveu um fã no Twitter. “Tá vendo? Angélica cozinhava! Levava panela de pressão pra viagens pra fazer feijão pros filhos”, disse mais uma.

“Eu imagino os filhos do Luciano e Angélica vendo como tudo começou! Luciano contando das investidas hahahaha”, publicou outra. “Como a Eva é doce, meu deus! Que lindo os filhos falando de Angélica com tanto amor, admiração… Emocionante mesmo”, disse mais uma fã.