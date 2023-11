Angélica faz 50 anos; veja look que apresentadora usará no Domingão com Huck especial

Para celebrar os 50 anos, completados no próximo dia 30, a apresentadora Angélica participará do programa "Domingão com Huck" neste domingo (19) por meio do quadro "Linha do Tempo".

A atração convida artistas a relembrar grandes momentos da carreira e fatos marcantes da vida pessoal enquanto entram na "Máquina do Tempo", com direito a muitas surpresas.

Nas redes sociais, a apresentadora mostrou o look escolhido para a ocasião. "Já estou pronta pro @domingao, com o meu amor. Sim, pronta cedo desse jeito, porque hoje é por um motivo muuuito especial! Vocês vão saber logo mais, a partir das 18hrs. Temos um encontro marcado? ❤️✨", publicou.

No quadro, estarão nomes como Stepan Nercessian, que interpretará Chacrinha. O ator recriará o dia em que Angélica venceu o concurso "A Criança Mais Bonita do Brasil" no programa "Buzina do Chacrinha", aos 4 anos.

Um musical de “Vou de Táxi” e um momento especial com a presença da filha, Eva, também prometem grandes emoções.