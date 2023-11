'Creed' 4 é confirmado com direção de Michael B. Jordan; fãs pedem retorno de Rocky

Fãs da série de filmes de boxe estrelados por Michael B. Jordan já podem ficar animados para ver mais. Michael B. Jordan confirmou que "Creed 4" é “uma certeza”, e que mais spinoffs da franquia Rocky também podem estar nos planos.

Vale lembrar que Creed é derivado dos filmes estrelados por Sylvester Stallone, que participou dos dois primeiros Creeds com Jordan, que interpreta o filho de Apolo. Inclusive, fãs têm pedido o retorno do carismático Garanhão Italiano neste quarto filme.

A informações são do portal Estrelando, e foram anunciadas durante o evento Deadline Contenders 2023. Nele, o produtor cinematográfico Irvin Winkler afirmou que Michael B. Jordan assumirá novamente a direção.

Em fevereiro deste ano, vale lembrar, o portal IG fez uma entrevista com o astro. Quando questionado se havia algum plano para "Creed" 4 ou potencialmente um spinoff, Jordan confirmou o novo longa e acrescentou: "Eu só quero expandir o CreedVerso dentro do razoável, mas definitivamente espero outras coisas ao redor de Creed, com certeza".

Trajetória

Lançado em 3 de março deste ano, "Creed 3" marcou a estreia de B. Jordan como diretor. A série se passa como uma extensão dos filmes de Rocky e acompanha o pupilo de Rocky Balboa, Adonis Creed (Jordan), em sua carreira no boxe.

"Creed 3" mostrou Creed enfrentando o amigo de infância Damien "Dame" Anderson (Jonathan Majors) que, após cumprir uma sentença de prisão, quer voltar ao ringue. O longa faturou R$245 milhões de bilheteria global.