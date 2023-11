Viih Tube e Eliezer revelam que filha de 7 meses é alvo de ataques: 'disseram que ela iria explodir'

Os influenciadores e ex-BBBs Viih Tube e Eliezer revelaram que a filha do casal, Lua, de apenas sete meses, é vítima de ataques nas redes sociais. Em entrevista ao "Fantástico", exibida nesse domingo (19), eles contaram que a bebê é alvo de comentários que questionam a aparência e o peso dela.

Segundo os pais, as mensagens abusivas na internet começaram quando a herdeira tinha somente três meses de vida. Eles contaram que a situação piorou com o tempo e atualmente está "fora de controle", provocando sofrimento à família.

Eliezer Influenciador e ex-BBB As pessoas não estão preocupadas com a saúde da Lua. Elas querem atacar. De 'cheinha' foi para 'gorda', que foi para 'obesa' e depois 'doente'. Disseram que ela 'iria explodir'"

Os responsáveis detalharam que, quando a criança nasceu, pensaram em não expô-la na internet. No entanto, como explicou Viih Tube, compartilhar momentos felizes da vida e da família é algo que sempre fez parte dela.

"Tivemos essa conversa. Expus muito a minha gravidez e não me arrependo de forma alguma porque ajudei inúmeras mães. Quando a Lua nasceu, a gente conseguiu não contar sobre isso por uma semana. [...]. Mas não me arrependo [da exposição da Lua]. Não acho que a culpa disso foi a decisão de escolher mostrar a nossa família", disse.

Os ataques ao bebê pioraram após a ex-BBB revelar, em um vídeo, que o dinheiro ganho com a imagem da Lua é destinado a uma conta no nome da filha. Na ocasião, a criadora de conteúdo disse que a herdeira já havia recebido R$ 1 milhão. "Vou ter que ter uma educação financeira para a minha filha, porque ela já vai nascer com muitos privilégios, né?", comentou na época.

Eliezer Influenciador e ex-BBB Um comentário que me pegou muito foi: 'Já tem R$ 1 milhão na conta, dá para fazer várias bariátricas quando crescer'"

Conforme a influenciadora a situação provoca sofrimento à família. "No travesseiro, ele [Eliezer] só chora. E chora de chorar mesmo, de perder o fôlego, porque ele sente que não tem o que fazer. É isso que me toca, não conseguir proteger não só a minha filha, mas a minha família", relatou.

Diante das circunstâncias, o casal revelou que levará o caso para a Justiça. O advogado que representa os pais de Lua, Pedro Mansur, disse que as pessoas envolvidas responderão por calúnia, difamação e injúria.

"A internet não é uma terra sem lei. É preciso responsabilizar cada indivíduo pelos atos cometidos. Um único comentário agride muitas pessoas, não podemos tolerar", explicou o jurista.