Eliezer desabafa sobre críticas por sua aparência: 'deixem minha cara em paz'

O ex-BBB Eliezer fez um desabafo, nesta quarta-feira (11), após receber críticas por sua aparência. Uma imagem recente do influenciador, ao lado da companheira, Viih Tube, durante o Prêmio Geração Glamour, acabou viralizando nas redes sociais, e as pessoas apontaram que ele teria “exagerado” na harmonização facial.

Veja também

“Inclusive, minha cara é essa! Vocês parem de acreditar nas coisas que vocês veem por aí. A galera gosta de ganhar um like, engajamento com a minha cara. Deixem a minha cara em paz”, pediu ele.

Eliezer ainda garantiu que não fez nenhum procedimento, apenas tirou a barba. “Eu não fiz nenhum procedimento a mais, eu só tirei a barba. Eu tirei a barba porque toda vez que eu vou ter um momento de afeto com minha filha com barba, ela chora. Eu preferi tirar, fazer todo dia, para quando eu for beijar ela, não irritar”, esclareceu.

O ex-BBB também explicou que em agosto de 2022 realizou um transplante de barba, mas preferiu abdicar do tratamento para ter melhor convívio com Lua.