Sandy parabeniza Lucas Lima por aniversário: 'sorte a minha te ter nessa vida'

Mesmo com a separação, Sandy publicou uma homenagem pelo aniversário de Lucas Lima, celebrado nesta quarta-feira (11). A artista publicou no Instagram uma foto do ex-marido sozinho e exaltou suas qualidades.

“Esse guri aí faz 41 hoje. E ele merece todo amor do mundo… Lucas, que seu novo ciclo venha realizado de sonhos realizados. Que toda a alegria que você espalha retorne para você em dobro!! Que seus passos sejam firmes e você seja feliz em cada um deles. E que tenha muito café! Que sorte a minha te ter nessa vida… Te amo sempre”, escreveu.

Veja também

Lucas logo retribuiu o carinho: “Bah, tu é foda, veinha. Te amo”.

Atualmente, o músico acompanha Sandy por sua turnê na Europa.