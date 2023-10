Klara Castanho está namorando fotógrafo com quem trabalhou em série, diz colunista

Klara Castanho, de 23 anos, vive um novo amor. A atriz está namorando o fotógrafo e assistente de criação Theo Doré, que trabalhou com ela na série "Bom dia, Verônica", da Netflix. Os dois foram vistos juntos na estreia do filme "Meu Nome é Gal", em São Paulo, na última segunda-feira (9). A famosa marcou presença no evento para prestigiar a amiga Camila Mardila, que está no elenco do longa.

Segundo o colunista Daniel Nascimento, do portal Terra, a atriz evitou ser fotografada com o companheiro durante o evento. Porém, fontes revelaram para o jornalista que, quando questionado, Theo Doré confirmou que está namorando Klara, sem dar detalhes.

O relacionamento de Klara e Theo começou, segundo ainda o colunista, depois do fim das gravações da segunda temporada da série, que teve Klara como uma das protagonistas. Na trama, ela interpretou Ângela Cordeiro, uma adolescente que sofre abusos do próprio pai, o poderoso Mathias Cordeiro (Reynaldo Gianecchini).

Theo atuou na produção como continuísta. As gravações foram encerradas em junho deste ano. Embora ainda não tenham assumido publicamente o relacionamento, os dois costumam interagir de forma discreta nas redes sociais. Klara, inclusive, marcou Theo nas fotos de aniversário, comemorado na última sexta-feira (6). Nas imagens, eles aparecem ao lado de outros artistas e amigos da atriz.

Klara não assume um novo relacionamento desde o término do namoro com o ator Júlio Oliveira, em 2018.