Antonia Fontenelle perde último recurso contra Felipe Neto e não é mais ré primária, diz colunista

A apresentadora Antonia Fontenelle perdeu o último recurso contra Felipe Neto no processo, que corre na Justiça desde 2021, por ter chamado o youtuber de "câncer da internet" e "canalha", dando a entender que ele poderia ter incitado crianças a acessar a "deep web". À época, o influenciador digital entrou com ação por calúnia, difamação e injúria contra ela.

De acordo com informações do colunista Alcemo Gois, do jornal O Globo, o Supremo Tribunal Federal julgou o último recurso de Antônia Fontenelle contra a condenação e determinou que ela pague uma multa de R$ 76.071,60 de multa em favor do fundo penitenciário, além de R$ 20 mil de honorários sucumbenciais. Com a determinação da Justiça, Antonia deixa de ser réu primária.

DIFAMAÇÃO CONTRA FELIPE NETO

O caso teve início após vídeo divulgado no YouTube no dia 24 de julho de 2020. Nele, a apresentadora cometeu, em três momentos, crime de difamação contra Felipe Neto ao afirmar, sem provas, que teria sido "coagida pelo youtuber em uma reunião, que este teria tentado lhe aplicar um golpe e que ele já teria estragado a vida de muitas pessoas".

Antonia Fontenelle ainda chamou o youtuber de sociopata e divulgou pelo YouTube que Felipe Neto teria afirmado que “não usa drogas em serviço”, dando a entender que ele é usuário de drogas fora do serviço. Dessa forma, as ações se caracterizam, respectivamente, como crime de injúria e de calúnia.

Além disso, ela insinuou que os irmãos Neto estavam associados à pedofilia e os acusou de serem "sociopatas e de destruírem as vidas das pessoas que os acompanhavam".