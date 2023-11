Viih Tube diz estar 'sem paciência' para comentários sobre corpo da filha: 'isso é maldade'

A influenciadora digital Viih Tube utilizou suas redes sociais, neste sábado (11), para desabafar sobre alguns comentários que foram feitos sobre o peso de sua filha Lua.

Veja também

Comentários sobre o peso da criança já aconteciam desde que Lua começou a crescer, contudo, a influencer resolveu desabafar, em seus stories, após ela compartilhar fotos do "mêsversário" de 7 meses da criança.

Viih Tube postou um primeiro stories com vários prints de comentários sobre o peso da criança. "Obesidade infantil não é fofo não", disse uma seguidora. "Eu não tenho nada com isto mas a Lua não está cheinha demais", escreveu outro.

Foto: Reprodução/Instagram

'Sem paciência'

No stories seguinte, Viih contou que não vai aturar mais comentários deste tipo.

"Todos vocês que ainda insistem em comentar sobre o corpo da minha filha, vão todos vocês tomar bem no meio do **! Já tô sem paciência! Não, isso não é preocupação, isso é maldade!", começou dizendo.

Foto: Reprodução/Instagram

"Já falei inúmeras vezes que a Lua só mama, e agora que começou a introduzir, tá na fase que nem come direito, mas experimenta e mais frutas! Obviamente ela tem acompanhamento, pra informação de vocês, a Lua tem pediatra, nutri, fisio, fono, gastro, então assim... ta ótima né?", contou.

"Não vou mais aturar um só comentário, a partir de agora vou entrar com todos meus direitos legais em cada pessoa que comentar!", disse a influencer.

Nos stories seguintes, a influencer conta sobre o acompanhamento da criança e que toda a sua alimentação acontece de forma correta.

Foto: Reprodução/Instagram

"Ela não é gordinha poruqe eu fiz algo de errado e não está sendo 'assistida'. Cada bebê tem seu biotipo! Ela mama na quantidade correta, na frequência correta e na proporção correta, nada a mais!", indagou.

Viih ainda reforçou que iria atrás dos seus direitos, caso comentários do tipo voltassem a acontecer. "Não encham mais a ***** do meu saco! Porque agora não vou mais permitir falarem da minha filha! Agora vou atrás de cada um com meus direitos!".