Luciele Camargo rebate rumores de suposta amante de Denilson

Luciele Camargo rebateu um fã sobre um comentário sobre seu marido, o ex-jogador Denilson. A internauta disse em um comentário que o homem teria "uma amante". A irmã de Zezé di Camargo tratou de responder à declaração para negar que esteja sendo traída.

"Cuidado. A internet não é terra de ninguém. E você pode ter que provar na Justiça o que está escrevendo. A sua piada pode ser a prova contra você amanhã", escreveu Luciele, gerando reações de fãs.

Boato antigo

Esse não é o primeiro boato sobre uma suposta relação extraconjugal do ex-jogador de futebol. Em 2022, Luciele usou uma estratégia diferente e ironizou os rumores compartilhados em sites.

"Para deixar tudo muito claro e colocar os pontos nos is. Corre para o lado e veja os vídeos que comprovam. Até o presente que ganhei", disse, mostrando um carro com um laço vermelho em sua garagem, fazendo menção de que havia ganhado do marido.

A irmã de Zezé di Camargo e Denilson são casados há 13 anos e pais de Maria Eduarda, 13 e Davi, de 8 anos.