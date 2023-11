João Guilherme ironiza após pouso de avião com drogas na fazenda de Leonardo

O filho do cantor Leonardo, João Guilherme, fez um pronunciamento sobre o avião com 400 kg de drogas que pousou na fazenda do pai dele. Em tom de brincadeira, escreveu no início da noite desta sexta-feira (10): "Juro que não tem nada a ver comigo, mas poderia (risos)”.

Por conta do comentário, diversos usuários da rede social X (antigo Twitter) criticaram o ator. "Não se sinta orgulhoso por isso", disse uma, enquanto outro escreveu: "Incrível como gente rica gosta de glamorizar uso de drogas, pena que já assistimos esse fim mil vezes! Não se orgulhe disso, você tem o poder de influenciar melhor".

Após a repercussão da brincadeira, João Guilherme acrescentou: "branco não, só orgânicos".

Veja também

Avião com drogas

Nesta sexta, um avião com quase meia tonelada de pasta base de cocaína aterrizou na fazenda Talismã do cantor Leonardo. No local, houve confronto com os criminosos e dois homens morreram.

Conforme o g1, o caso aconteceu em Jussara, no Interior de Goiás. Um terceiro suspeito fugiu para uma região de mata.A assessoria de imprensa do sertanejo informou que não havia nenhum familiar na casa e que Leonardo está, atualmente, em São Paulo.