Avião com meia tonelada de drogas aterriza na fazenda do cantor Leonardo, em Goiás

Um avião com quase meia tonelada de pasta base de cocaína aterrizou na fazenda Talismã do cantor Leonardo, em Jussara, no Interior de Goiás. Segundo o g1, com informações da Polícia Militar, houve confronto com os criminosos e dois homens morreram. Um terceiro suspeito fugiu para uma região de mata.

A assessoria de imprensa do sertanejo informou que não havia nenhum familiar na casa e que Leonardo está, atualmente, em São Paulo.

O que aconteceu?

Funcionários da fazenda Talismã perceberam uma movimentação estranha e informaram à Polícia Militar sobre o avião. Segundo a PM, havia uma caminhonete aguardando para recolher a droga que estava sendo transportada no avião. O veículo foi localizado na rodovia federal BR-070, entre as cidades de Jussara e Montes Claros.

Os policiais perseguiram a caminhonete e, em seguida, houve um confronto com os ocupantes do carro, que culminou na morte de dois homens.