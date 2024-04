Ana Hickmann nega ter proibido o filho de ver o pai: ‘Não é verdade’

A apresentadora Ana Hickmann respondeu perguntas de seguidores em seu canal no YouTube, nesta segunda-feira (15), e desmentiu as acusações de que tenha proibido o filho, Alezinho, de 10 anos, de visitar o pai, Alexandre Correa.

“Óbvio que não, nunca proibi. Em momento algum. Muitas coisas foram inventadas, muito se criou, aliás, coisas muitos difíceis e complicadas. Mas eu consegui proteger meu filho longe da internet”, começou a loira. Em seguida, disse: “Ele tem um telefone com acessos restritos a algumas coisas, mas eu nunca proibi. Jamais!”.

Ana também afirmou que seu filho tinha solicitado ver o pai e que sempre cumpriu a lei, apesar de ter sofrido violência doméstica do ex: “Através dos advogados combinamos uma série de encontros. Ele começou a ver ele com uma certa frequência. Infelizmente não é com a frequência que meu filho gostaria, mas não vou poder entrar nos detalhes aqui porque envolve a ele. Mas, sim, ele sempre tem acesso ao pai dele, sempre vê o pai. Eu nunca, em tempo algum, proibi ele de ver o pai”, enfatizou.

Em outro momento, a apresentadora comentou: "Já fui apontada, principalmente pelos juízes da internet e pessoas ligadas ao mundo digital. Mas, de novo, não é verdade. E eu não preciso ficar relatando toda vez que alguém pergunta isso”.