Madonna deixa recado em Livro de Ouro do Copacabana Palace: 'Te amo, Rio'

O hotel Belmond Copacabana Palace divulgou no Instagram, nessa segunda-feira (6), um registro especial deixado por Madonna. A rainha do pop deixou um recado escrito por ela mesma no Livro de Ouro do famoso empreendimento.

"Eu te amo, Rio! Obrigada por cuidarem tão bem de mim e dos meus filhos. A vista do mar é magnífica! Com amor, Madonna", escreveu a cantora no livro.

Em publicação na rede social, o hotel mostrou ainda que colocou um quadro da cantora em uma parede da hospedagem.

Como foi a hospedagem de Madonna?

Durante estadia no Copacabana Palace, a cantora ocupou 90 quartos. O local foi restrito aos hóspedes que já tinham reserva, 200 funcionários da cantora e funcionários do hotel. Até os restaurantes do Copacabana Palace, que geralmente são abertos ao público, foram fechados.

O show de encerramento da turnê "The Celebration Tour", em celebração aos 40 anos de carreira, reuniu público de 1,6 milhão de pessoas.