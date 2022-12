Famosos chegam a Fortaleza para Farofa da Gkay; confira bastidores da festa

A cidade de Fortaleza será palco de um dos eventos mais comentados do ano: a Faroka da Gkay, festa de aniversário da influenciadora digital Gessika Kayane, promovida no Marina Park Hotel entre os dias 5 e 7 de dezembro.

Diversos famosos já chegaram à capital cearense para o aquecimento da festa e compartilharam alguns detalhes com os seguidores, como a decoração especial do hotel e o palco que irá receber diversas estrelas da música.

Legenda: Detalhes da decoração no hotel que irá sediar a Farofa da Gkay Foto: Reprodução/Instagram

Famosos compartilham preparativos para Farofa da Gkay

Ainda no sábado (3), o influenciador digital Alvaro Xaro, um dos melhores amigos de Gkay, chegou com a anfitriã da festa para aproveitar dias antes do evento. Ele compartilhou com os fãs detalhes dos bastidores da festa. "Já tá tudo sendo montado aqui. A Gkay vai me matar, mas eu vou mostrar tudo, tô nem aí", brincou.

O influencer cearense Hiago Arraes chegou a fazer uma surpresa para Gkay com um paredão de som para comemorar os 30 anos da amiga. Ele enviou um carro de "loucura de amor", levou um bolo e leu uma mensagem dos amigos da atriz.

Quem chegou na noite do domingo (4) foi o atleta e ex-BBB Paulo André. "Obrigado pelo carinho galera de Fortal", publicou o artista no Instagram, agradecendo os fãs que o recepcionaram no aeroporto de Fortaleza.

A jornalista e influenciadora digital Gabriela Sales, conhecida como Rica de Marré, também já está em solo cearense desde o domingo. Ela está aproveitando a estadia na cidade para visitar familiares e curtir as praias.

Legenda: A influenciadora Rica de Marré aproveitou as praias no Ceará antes de começar a Farofa da Gkay Foto: Reprodução/Instagram

Em avião fretado por GKay partindo de São Luís, Thaynara OG aterrissou em Fortaleza e elogiou a energia da cidade. "Que diazão bonito, Fortaleza. Fortaleza não decepciona. E tomara que seja assim nos três próximos dias", comentou.

As funkeiras Lara Silva e Tainá Costa também compartilharam a chegada ao hotel na orla da Capital e comentaram sobre os preparativos da festa.

São esperados mais de 500 convidados, entre eles também estão Jade Picon, Gil do Vigor, Bianca Andrade (Boca Rosa), Vanessa Lopes, Kéfera Buchmann, Viih Tube, Eliezer, Arthur Picoli, Camilla de Lucas, MC Loma e Mirella Santos.

Programação

Legenda: Com serviço de comida 24 horas, Farofa da Gkay oferece cardápio variado aos convidados Foto: Reprodução/Instagra,

A programação oficial com as principais atrações começa todos os dias a partir das 21h. Já o polêmico 'Dark Rooom' vai funcionar durante a madrugada, a partir das 4h.

Já o cardápio da Farofa da Gkay, com serviço de comida 24 horas, oferece feijoada, hambúrguer, petiscos na piscina, café da manhã estendido e lanches.

Atrações

Integram o line-up digno de festival os cantores Wesley Safadão, Anitta, Ivete Sangalo, Pabllo Vittar, Léo Santana, Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Xand Avião, Matuê e o grupo É O Tchan.

Apesar de serem fechados ao público, os shows serão transmitidos ao vivo através do canal fechado Multishow e pela plataforma de streaming Globoplay.

Realizada desde 2017, a festa comemora o aniversário da Gkay, que nasceu em 3 de dezembro de 1992. Este ano é o segundo consecutivo que Fortaleza sedia o festejo.