Arlindinho e irmã são assaltados após show em homenagem a Arlindo Cruz

A equipe do músico Arlindinho publicou, neste domingo (12), no story do artista, que ele foi vítima de assalto, ao lado da irmã, Flora Cruz, e do produtor musical, Leonardo.

Veja também

"Levaram todos os celulares", afirmou o post, referindo-se ao evento, que ocorreu na madrugada de domingo (12). O texto também alertou o público sobre possíveis golpes que podem ser feitos por meio dos aparelhos.

“Nesta madrugada, o artista Arlindinho, a sua irmã Flora Cruz e o produtor Leonardo foram assaltados e levaram todos os celulares. Orientamos aos amigos e conhecidos a não fazerem qualquer tipo de depósito caso haja algum pedido. Pode ser golpe”, ressaltou a equipe através do Instagram do músico.

Foto: Reprodução/Instagram

Algumas horas antes, na noite deste sábado (11/12), o cantor se apresentou em uma casa de shows localizada na Barra da Tijuca, em homenagem ao músico Arlindo Cruz, pai de Arlindinho, que se recupera de sequelas após sofrer um AVC em 2017.