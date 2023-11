Ator da série ‘O preço da perfeição’ revela diagnóstico de câncer no cérebro aos 31 anos

O astro Barton Cowperthwaite, de 31 anos, mais conhecido por participar da série "O preço da perfeição" ("Tiny Pretty Things"), da Netflix, compartilhou com os fãs nesse sábado (11), que foi diagnosticado com um tipo raro de câncer no sistema nervoso central, chamado de glioma.

“Ontem fui diagnosticado com pelo menos um glioma de estágio 2. É um tumor cerebral de tamanho considerável. As células do tumor se originam no cérebro, e não se espalharam para qualquer outra parte do corpo”, escreveu na legenda da publicação em seu Instagram, que o mostra vestindo uma bata, em ambiente hospitalar.

Na publicação, o ator também divulgou imagens de um raio-x do cérebro. Ele continuou, na legenda: “O único tratamento para algo assim é a cirurgia cerebral”. E completou: “Até agora, os médicos têm confiança de que conseguirão remover a maior parte do tumor e que, após uma operação bem-sucedida e reabilitação, estarei funcionando como meu eu (incrível, talentoso, brilhante, engraçado) de sempre. Dito isto, parece que exames e check-ups farão parte da minha vida pelo resto da vida”.

Os comentários dos seguidores foram de força e carinho para o artista, que também guarda, em seu currículo, pequenos papéis nas séries "Girls5eva" e "Fosse/Verdon". "Meu marido teve um tumor cerebral que poderia tê-lo matado se ele não tivesse se operado. Isso foi 18 anos atrás. Orações para uma recuperação completa", disse um seguidor. "Você é uma inspiração. Te desejo muito amor", comentou outra pessoa. "Odeio ter que ouvir algo assim. Te desejo muita sorte e muita energia positiva", deixou um fã.

Apesar de surpreso com o diagnóstico, Barton também deixou claro que acredita no tratamento e na cura. “Estou planejando me recuperar completamente e ser melhor do que era antes”, escreveu.

Com o objetivo de angariar fundos para a cirurgia, o ator criou, neste sábado (11), uma página na plataforma GoFundMe, tendo conseguido arrecadar mais de 56 mil dólares, doados por 520 pessoas até agora.