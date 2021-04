Após resultado apertado, enquete do Diário aponta Rodolffo eliminado do BBB 21 com 47,1% dos votos

O cantor Rodolffo deve ser o eliminado desta terça-feira (6) do BBB 21, segundo aponta o resultado da enquete do Diário do Nordeste. Segundo os números, que ultrapassaram 132 mil interações, a voz de 'Batom de Cereja' irá deixar o reality com pelo menos 47,1% dos votos.

No entanto, a disputa não deve ser tão fácil e pode até mesmo trazer surpresas durante o programa ao vivo. Caio, outro dos emparedados da semana, recebeu 40,3% das intenções de voto dos leitores do Diário até o fim da tarde desta terça.

Enquanto isso, Gilberto deve ser mesmo o menos notado pelo público do programa desta vez. Ao todo, o economista recebeu 12,6% dos votos da enquete oficial, sendo o participante quase certo a continuar no Big Brother Brasil.

Jogo da Discórdia importante

Ainda que o paredão já estivesse com inúmeros votos, o desenrolar do Jogo da Discórdia de segunda-feira (5) pode impactar no resultado da berlinda nesta terça (6).

O jogo foi marcado por choro e tensão logo após o professor João Luiz confrontar Rodolffo sobre uma fala racista em relação ao cabelo dele.

Legenda: João Luiz chorou durante exibição do programa após citar fala racista de Rodolffo Foto: reprodução/Gshow

No fim de semana, o sertanejo comparou o afro do colega de confinamento à peruca de um personagem de homem das cavernas da dinâmica do monstro.

O professor de Geografia chorou explicando a situação e foi consolado por seus colegas de confinamento. "O jogo pode ser sim de coisas que a gente vive aqui dentro, mas ele também tem que ser um jogo de respeito", desabafou.

Ida ao paredão

Rodolffo foi indicado ao paredão do BBB 21 após dinâmica no início da noite de domingo (4). Na ocasião, foi dada a benção dos anjos Gilberto e Fiuk que, em decisão conjunta, imunizaram João Luiz.

No entanto, a configuração do 10º paredão diferiu de todas os outros desta edição. Gilberto foi indicado pela líder Viih Tube e ouviu elogios mesmo durante o momento.

Após votação no confessionário, Juliette e Rodolffo empataram com 4 votos cada, e o voto de minerva foi da líder, que escolheu Rodolffo para a berlinda. Assim, nova votação foi aberta, finalizando com Caio sendo o mais votado e puxando a paraibana para a prova do Bate e Volta.