O tradicional Jogo da Discórdia do Big Brother Brasil (BBB) 21 nesta segunda-feira (5/04) foi marcado por choro e tensão após João confrontar Rodolffo sobre uma fala racista em relação ao seu cabelo.

No fim de semana, o sertanejo comparou o afro do colega de confinamento à peruca de um personagem de homem das cavernas da dinâmica do Monstro.

João chorou explicando a situação e foi consolado por seus colegas de confinamento.

Veja o vídeo do momento: