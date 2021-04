Juliette avalia 'não ser respeitada' no BBB21: 'Na cabeça deles, eu sou secundária'

Após formação do 10º paredão, na noite de domingo (5), a paraibana Juliette procurou conversar com vários nomes da casa. Com o cantor Fiuk, a advogada e maquiadora falou sobre as últimas ações que ela passou no jogo. A sister comentou se sentir subestimada e acredita que os confinados enxergam ela como uma peça fraca no reality.

"Sabe por que ninguém me respeita ainda? Pelo que entendi, porque eu não fui para um paredão decisivo. Meu paredão, na cabeça deles, eu sou secundária", avaliou Juliette, citando às vezes em que disputou a preferência do público durante o programa. Fiuk, então, concordou e brincou com a resposta: "Vamos ver qual que é o cachorro morto aqui da vez".

Ainda no bate-papo, Fiuk e Juliette conversaram sobre Arthur. O brother lembrou que o instrutor de crossfit chegou a se interessar por Thaís e, após não ser correspondido, ficou chamando a goiana de planta. Logo depois, o cantor e ator disparou sobre a mudança de comportamento do capixaba: "É muito fácil o Arthur virar bonzinho agora que ele ficou... Eu não compro isso aí, não", afirmou.

A sister também colocou o nome de Pocah na conversa com Fiuk. "É muito estranho esse rolê todo aí de Pocah também", e os dois riram da situação. A funkeira é próxima de Juliette, mas nas últimas formações de paredões votou na paraibana. Logo, o paulista se explicou: "Estranho, porque, tipo assim, por mais que ela fale que não, as atitudes mostram que está junto", se referindo à relação entre a cantora e alguns brothers.

Juliette concordou com o que ouviu e garantiu que ela e Pocah têm jogos diferentes. Na sequência, Fiuk finalizou: "Ela assumiu a bronca dela".

Paredão de tiros trocados

Gil foi indicado pela líder Viih Tube. Ao emparedá-lo, ela disse ver muita verdade no brother, mas que não podia ignorar os sentimentos de dúvidas das últimas semanas.

Após votação no confessionário, Juliette e Rodolffo empataram com quatro votos cada, e o voto de minerva foi da líder, que escolheu Rodolffo para a berlinda.

Uma segunda votação, desta vez aberta e na sala, teve início com o voto do já emparedado Rodolffo. Desta vez, um novo empate entre Caio e Juliette fez a líder escolher novamente, indicando Caio. Como explicado na semana por Tiago Leifert, o indicado em votação aberta teve direito ao contragolpe, que puxou Juliette para a berlinda.