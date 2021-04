Gil é confrontado por não ter indicado Viih Tube ao paredão: 'faço tudo errado'

Gil do Vigor venceu a prova relâmpago e se tornou, nesta terça-feira (20), o novo líder do Big Brother Brasil (BBB) 21. Na mesma noite em que Caio Afiune foi eliminado houve a formação do novo paredão, e o economista indicou Pocah para a berlinda, deixando alguns participantes surpresos com a escolha.

Logo após a formação do novo paredão, o cantor Fiuk chamou o novo líder para conversar na despensa da casa e questionou por que ele não escolheu Viih Tube.

"Abre meu olho o jogo inteiro e você faz pelas pessoas o que elas não fazem por você... Eu escuto teu conselho e você...", disse Fiuk, chateado. "Nem eu entendo eu mesmo, amigo", respondeu Gil.

Na conversa com Fiuk, Gil disse que acredita que a youtuber errou de propósito na prova do líder, para que ele ganhasse.

"Eu vi que na hora de jogar ela podia ter tentado... Ela tinha o jeito, ela podia até errar, mas eu vi que ela não... Ela jogou de lado de propósito. Eu vi que ela jogou de lado de propósito. Ela olhou para mim e jogou meio de lado", contou.

Então Fiuk relembra que a sister já indicou Gil ao paredão duas vezes.

"Agora não sei mais em quem eu acredito, nela ou em você. A Viih te botou no paredão duas vezes. Depois você fala que eu sou inocente", afirmou Fiuk. "Ai, eu faço tudo errado", lamentou o líder.

Durante essa terça-feira, em uma conversa com Camilla e João Luiz, o economista chegou a afirmar que, caso levasse a liderança. No entanto, o brother assumiu que o coração também pedia para que ele escolhesse Pocah.

"Eu colocaria a Viih pelo critério de nunca ter ido para o paredão. Por coração eu votaria na Pocah, porém existe uma movimentação de jogo que precisa ser feita, pelo menos eu imagino", justificou.

Repercussão

Nas redes sociais os internautas reclamaram da escolha do economista.

Outro usuário relembrou que o brother citou durante a terça que escolheria a youtuber, caso ganhasse o líder.

Formação do paredão

Arthur, João e Pocah integram o 13º Paredão do BBB 21, formado ao vivo nesta terça-feira. A berlinda contou com duas indicações da casa e a escolha de Gil, que venceu a Prova do Líder, realizada na mesma noite, logo após a eliminação.

