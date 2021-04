Queridômetro, votos e provas: veja as estatísticas do BBB 21 sobre os finalistas

O Jogo da Discórdia foi substituído pela revelação de estatísticas da trajetória dos participantes restantes do Big Brother Brasil (BBB) 21. Nesta segunda-feira (26), Tiago Leifert, contou os brothers os recordes do queridômetro, das provas e de votos.

Camilla de Lucas liderou o ranking de corações recebidos ao longo da temporada: 936. Já nos votos recebidos, Arthur tomou a frente, com 31 no total. Juliette e Pocah ficaram empatadas em segundo lugar de votos, com 18.

VEJA O RANKING DO QUERIDÔMETRO DO BBB 21

Legenda: Camilla de Lucas foi a campeã de corações Foto: Reprodução/TV GloboC Legenda: Pocah foi o segundo lugar Foto: Reprodução/TV Globo Legenda: Queridômetro Gil BBB 21 Foto: Reprodução/TV Globo Legenda: Juliette ficou em 4º lugar no queridômetro de corações Foto: Reprodução/TV Globo Legenda: Arthur ficou em penúltimo Foto: Arthur ficou em penúltimo Legenda: Queridômetro de Fiuk do BBB21 Foto: Reprodução/TV Globo

Também foi compartilhado com os brothers o tempo feito pelo top 6 em todas as provas de resistências:

Gilberto: 44 horas e 3 minutos

Juliette: 36 horas e 5 minutos

Pocah: 32 horas e 35 minutos

Camila: 29 horas e 23 minutos

Arthur: 28 horas e 24 minutos

Fiuk: 23 horas e 1 minuto

Mais uma supersemana de votações e paredões acontecerá no BBB 21, faltando oito dias para a grande final, que ocorre na próxima terça-feira (04/05).

VEJA A DINÂMICA DE MAIS UMA SUPERSEMANA DO BBB 21

TERÇA-FEIRA 27/04:

• Eliminação do Paredão já formado por Arthur, Camilla e Pocah;

• Prova do Líder;

• Formação de Paredão.



QUARTA-FEIRA 28/04:

• Festa.



QUINTA-FEIRA 29/04:

• Eliminação do Paredão formado na terça-feira, 27/04;

• Última Prova do Líder da temporada.