Carla Diaz revela que vai terminar o relacionamento com Arthur no BBB 21

A atriz Carla Diaz revelou aos colegas de confinamento do Big Brother Brasil (BBB) 21 que vai terminar o relacionamento com Arthur. O ponto final foi decidido após os acontecimentos da festa dessa quarta-feira (16), quando os dois tiveram mais uma briga.

"O mesmo papo de duas semanas atrás", reclamou a atriz. "Ele gosta de mim, não quer me atrapalhar no jogo, ele quer me proteger. Não quer sentir a mesma dor. Ou [a dor] de me ver saindo... enfim, questões!", disse a sister em conversa com seus amigos no quarto colorido nesta quinta-feira (18).

O namoro dos dois vem passando por problemas há cerca de duas semanas. Ao ser perguntada por Thaís sobre o assunto, Carla deu a sentença. "Acho que a gente terminou mesmo".

Climão

Desde que o aliado de Arthur, o rapper Projota, foi eliminado nesta semana, o brother se afastou mais ainda de Carla. "Acho que mexeu muito a saída do Projota, aí somou a noia dele, cada hora uma coisa", explicou a ex-chiquitita. "Eu não tenho essa paciência. Fiz tudo o que eu pude. Chegou no meu limite."

Ela ainda revelou que o parceiro pediu para que ela tomasse a frente da resolução. "Ele queria que eu decidisse alguma coisa", contou. "E é isso: fim. Aí eu decidi [ficar com] a vodca."