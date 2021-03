Mãe de Gil do BBB 21 volta atrás após dizer que torcia para ele sair: 'Vamos levar ele para a final'

Jacira Santana, mãe de Gil do Big Brother Brasil 21 (BBB) 21, voltou atrás em seu posicionamento após dizer que faria mutirão para a saída de seu filho do reality show. Em publicação no Instagram, a pernambucana disse que vai apoiar o brother "até o fim" e avisou "Vamos levar Gil para final!".

Ela declaração anterior ela disse que, além de sofrer com os ataques que têm sido feitos ao filho nas redes sociais, a família vem recebendo ameaças de morte. Gil tem sido alvo de bombardeios dentro e fora da "casa mais vigiada" do Brasil, principalmente por conta de sua relação com a sister Juliette.

"Em nome de Jesus, vou pedir a Deus para que, se ele for para o paredão, que tirem ele", afirmou dona Jacira em entrevista ao jornal Extra nessa quarta-feira (16).. "Vou fazer campanha para ele sair. Chamar todo mundo para votar. Se eu pudesse, tiraria meu filho de lá", prosseguiu.

Confira o vídeo

Nesta quinta, ela disse que fez as afirmações por medo, principalmente do filho não aguentar a pressão. "Tiveram coisas que eu disse ontem porque eu estava amedrontada, mas por causa da torcida do meu filho, com tanto amor, hoje eu estou aqui para APOIAR MEU FILHO ATÉ O FIM!", desabafou.