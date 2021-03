Festa de Fiuk no BBB21 causa polêmicas com briga de Arthur e Carla e declaração de Sarah sobre Covid

A festa do líder Fiuk no BBB21, na noite desta quarta-feira (17), acendeu mais polêmicas dentro e fora da casa. Os brothers curtiram até a manhã desta quinta (18), ao som de Fábio Júnior, pai de Fiuk, rock e outros ritmos.

O tema da festa foi Drift, um esporte de corrida que Fiuk pratica há anos. A produção também montou um palco com instrumentos musicais para o líder e outros cantores soltarem a voz.

Ao tocar "Pai", o líder e os outros confinados se emocionaram e choraram. Os brothers também aproveitaram para dançar, beber e comer bastante.

Legenda: Festa do líder Fiuk teve música acústica e brother emocionados ao som de Fábio Jr. Foto: Reprodução

Fim de Arthur e Carla?

Após a saída de Projota, o relacionamento entre Carla Diaz e Arthur parece estar em crise. Percebendo o distanciamento do casal na festa, Carla perguntou se estava tudo bem entre os dois.

"Por mim tá, e por você?", respondeu o brother. E a atriz rebateu "Não. Porque não está. Lindo, você nem olha na minha cara, parece que eu nem estou na festa". E ele afirmou estar mal.

O crossfiteiro também disse que não queria que os dois "se prendessem" a uma coisa que irá acabar em uma semana, sugerindo que será o próximo eliminado.

Após discutirem, Carla foi desabafar com Camilla de Lucas, João Luiz e Juliette. "Se ele não quer, mesmo você dando abertura para isso, você não tem nada a fazer a não ser aceitar", disse de Lucas.

Juliette também conversou com Arthur e o aconselhou a procurar apoio e abrigo em Carla. "Se tem uma pessoa que lhe entende e lhe escuta é ela", disse a Paraibana.

Pocah também aconselhou o brother a decidir o que realmente quer. "Eu gosto dela, mas não queria. Eu não queria ter sentimentos por ela", disse ele.

Covid-19

Enquanto conversava com Arthur sobre o processo seletivo do programa, Sarah disse que não manteve hábitos de isolamento social ao longo de 2020, pois saía bastante. "Eu não peguei Covid, porque Deus me ama", disse.

Sarah também revelou ao crossfiteiro que, em todos os seus vídeos enviados para a produção do programa, estava bêbada. Os dois afirmaram que não postariam nenhuma das imagens que enviaram para participar do programa.

Legenda: Sarah e Arthur conversam sobre processo seletivo do BBB21 Foto: Reprodução

A sister também contou a Arthur que, durante a entrevista, a produção a perguntou "e a pandemia, não existe para você? Ninguém está morrendo para você?" e ela respondeu "Ué, eu não estou sentindo nada".

Após as declarações, alguns internautas estão acusando Sarah de debochar da pandemia. No início do mês, ela já havia causado polêmica ao sugerir que gosta do presidente Jair Bolsonaro.