Pocah deve ser a próxima eliminada do BBB 21, aponta parcial de enquete do Diário do Nordeste

Pocah deve ser a próxima eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 21, segundo aponta parcial de enquete realizada pelo Diário do Nordeste. Até as 17h30 desta quarta-feira (28), a cantora, que enfrenta Camilla de Lucas e Gil no paredão, tinha 65,3% de rejeição.

Mais de 70 mil votos haviam sido computados até a hora e o dia mencionados. Vale salientar que esta enquete não interfere no resultado oficial, que será divulgado ao vivo na TV Globo nesta quinta-feira (29).

VEJA PARCIAL ATUALIZADA E CONTINUE VOTANDO

Camilla de Lucas tem 29,8% dos votos até o momento. Gilberto aparece com apenas 5% dos votos e é considerado favorito para permanecer no BBB 21.

FORMAÇÃO DE PAREDÃO

Camilla de Lucas, Gil e Pocah foram indicados ao 16º paredão do BBB 21 formado ao vivo na noite desta terça-feira (27).

Juliette, que ganhou a última prova do líder da temporada, indicou a cantora para a berlinda. Esta, por sua vez, salvou Fiuk. Assim, a influenciadora digital e o doutorando em Economia foram automaticamente para a noite de eliminação.