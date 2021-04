Arthur no 'Mais Você' fala de conflitos e ciúmes por Carla Diaz; atriz não atende Ana Maria Braga

O instrutor de crossfit Arthur participou do programa "Mais Você", na manhã desta quarta-feira (28). Ana Maria Braga mostrou momentos do relacionamento do capixaba com a atriz Carla Diaz no BBB 21. A apresentadora ligou ao vivo, do próprio celular, para a sister com objetivo de saber da relação dos dois, mas a chamada não foi atendida.

“Talvez ela não queira falar com você ou comigo”, falou rindo Ana Maria Braga após ligar ao vivo para Carla Diaz.

O brother revelou ser romântico, além de explicar conflitos e ciúmes pela sister. "Confesso que não era a minha ideia entrar no programa e me relacionar. estava bastante tempo solteiro. Mas foi muito bom, sabe? Me pegou de surpresa, mas foi muito interessante", declarou Arthur.





No bate-papo, Arthur disse ser romântico nos relacionamentos que viveu. "O nosso relacionamento ali, como eu estava falando com minha mãe cedo, eu acho que a gente se daria muito bem aqui fora. Eu sou romântico, sim, sou o cara que mando flores, toco violão, uma musiquinha. Não mostrei a minha melhor versão. Poderia ter dado o melhor para cara porque ela é uma pessoa incrível".

Ana Maria Braga não esperava eliminação de Arthur

No começo do bate-papo, a apresentadora do "Mais Você" afirmou que não esperava ver o capixaba no programa pela manhã, pois ela não esperava o resultado negativo no paredão.

"Na altura que você chegou no jogo, não esperava vê-lo hoje. Inclusive pelas votações na internet, estava tudo muito acirrado ontem. Levei um senhor susto ontem à noite, que nem a Camilla (de Lucas)", disse Ana Maria. "Falei na hora: "Como?! Não era o que estava previsto", completou Ana Maria Braga.

Arthur foi eliminado do BBB 21 com 61,34% dos votos em paredão contra Camilla de Lucas e Pocah.