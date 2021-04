Arthur revela que ficaria com Juliette fora do BBB 21: 'Uma menina linda'

Em entrevista no "Bate Papo BBB" com Ana Clara, logo após eliminação no reality, o instrutor de crossfit Arthur respondeu questionamentos do público. Uma das perguntas foi direcionada a relação dele com Juliette. "Você ficaria com a Juliette aqui fora?", indagou um internauta.

Arthur disse ser uma situação que eles brincavam muito na casa e confirmou a possibilidade de ter algo com Juliette. "Sim, acho que sim. Admiro muito a força dela. Acho que ela é uma pessoa que vai tá no top 3. Não veria problema nenhum"

Ana Clara mostrou imagens de abraços e carinhos de Juliette e Arthur. Ele ficou pasmo como o relacionamento dos dois cresceu na reta final.

O instrutor de crossfit disse que dentro do reality não rolaria nada mais afetivo na casa pois já havia firmado relação com Carla Diaz. "Aqui fora seria uma outra situação que não teria problema nenhum".

Arthur afirma que quer conversar com Carla Diaz

O instrutor de crossfit confessou que não tinha intenção de se envolver com ninguém no BBB e apenas deixou rolar porque o sentimento falou mais alto. Apesar dos conflitos na relação, Arthur garante que gostava verdadeiramente da atriz.

"Confesso para você que, se eu não tivesse criado algum sentimento, alguma coisa relacionada a paixão, eu não pensaria nela, não choraria. Eu me apaixonei por ela. A primeira coisa que eu quero fazer é conversar com ela. Eu perdi ela duas vezes. Foram duas perdas que me fizeram muito mal. Meu sentimento pode ter sido confuso, mas foi de verdade", disse o instrutor de crossfit.

O ex-brother acredita que o jogo tenha contribuído em grande parte para o relacionamento dos dois desandar, mas também assume que sentia ciúme de Carla.