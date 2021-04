Juliette líder é narrativa perfeita para coroar BBB 21

Contar uma história, estabelecer trajetória e parecer coerente aos olhos de milhões de espectadores parece ser um dos caminhos de sucesso em realities como o BBB. Mas quando até mesmo antes do início do programa essas narrativas se desenham para determinado participante, o que acontece? É, muitas vezes, sinônimo de prêmio, o que pode ser real para Juliette Freire nesta 21ª edição do Big Brother Brasil.

Tagarela, como fez questão de se definir no primeiro vídeo divulgado ao público, Juliette ganhou afeto antes mesmo de adentrar à casa mais vigiada do Brasil. Pareceu sincera, animada, cheia de habilidades.

Foi tão certeira que garantiu imunidade ali mesmo, dando o passo inicial para a formação de um personagem gigantesco, ainda que inconscientemente.

Legenda: Publicação da liderança de Juliette atingiu mais de 4 milhões de curtidas Foto: reprodução/Instagram

Mas derrapou logo cedo, o que torna tudo ainda mais encaixado perfeitamente. Apesar de ter ganho parcela do público de pronto, foram os erros da paraibana na casa que a levaram ao principal papel dela no jogo: a de humilhada.

Afinal de contas, foi por aí que enveredou. Enquanto era espezinhada pelos colegas de confinamento, ganhava a cada dia uma horda de novos seguidores, fenômeno provado pelas redes sociais da maquiadora.

Caminho de ascensão

A partir desse momento, cada nova peça no caminho de Juliette no BBB 21 pareceu fortalecê-la. Traída pelos amigos do G3, subestimada pelos adversários, transformada em pauta única no confinamento. Para onde se olhava, lá estava a tal Juliette. Para completar, a incapacidade de vencer qualquer prova, ainda que tivesse torcida imensa fora do jogo.

Legenda: Na sorte, a paraibana garantiu a última liderança do BBB 21 aos prantos Foto: reprodução/Gshow

E é justamente nesse ponto em que se consagra. Última líder do BBB 21, a também advogada conseguiu coroar a narrativa no programa. Agora, finalmente, derruba o argumento de que não poderia ser a vencedora moral, já que não havia vencido disputas diretas, sem a interferência do público.

Com isso, coroou a narrativa entre trancos e barrancos no reality. Afinal de contas, quem gosta de personagens perfeitos para levar R$ 1,5 milhão para casa? Se os anos anteriores servem de aprendizado, ninguém, garanto.

Por fim, resta saber, é se será mesmo possível romper a barreira para vencer de vez o jogo. Aposto que sim, mas melhor aguardar a próxima terça-feira.

