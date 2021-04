Juliette, do BBB 21, é homenageada com bonecas confeccionadas por detentas de presídio na Paraíba

Um grupo de detentas do Presídio Júlia Maranhão, na Paraíba, confeccionou bonecas em homenagem a Juliette Freire, paraibana participante do Big Brother Brasil (BBB) 21. Projeto foi divulgado pelo governador João Azevedo Lins nesta quarta-feira (28).

A boneca imita a aparência da advogada e maquiadora, contando ainda com o chapéu de cangaceiro, que virou marca registrada de Juliette na redes sociais. João Lins definiu a sister do BBB 21 pela "fibra, carisma e verdade".

"A paraibana @Juliette se transformou na grande sensação das redes sociais no Brasil. Ela inspirou as reeducandas do projeto Castelo de Bonecas, do presídio Júlia Maranhão, para produzirem essa linda boneca", disse o governador paraibano.

A confeccção de bonecas é parte do programa Castelo de Bonecas, promovido pela Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba. O projeto visa promover a ressocialização de detentas.

"Fenômeno Juliette"

Participante mais seguida no Instagram, com 22.6 milhões de seguidores, Juliette se tornou um fenômeno da internet e atraiu a atenção também de marcas famosas e artistas. Rafa Almeida, filho de Solange Almeida, lançou música inspirada em Juliette nesta quarta-feira (28).

Carlinhos Brown, inclusive também lança música inspirada na paraibana nesta sexta-feira (30). O single foi nomeado como "Juliette, Mon Amour". A capa de divulgação da música é ilustrada com uma mulher com longos cabelos sentada próximo de uma paisagem com cactos, em alusão à sister.