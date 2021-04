Enquete BBB 21: Camilla de Lucas, Gilberto ou Juliette? Vote em quem você quer fora da casa

Camillla de Lucas, Gilberto e Juliette estão no 17º paredão do Big Brother Brasil (BBB) 21, formado após última prova no reality iniciada na quinta-feira (29). Fiuk ganhou dinâmica de resistência e garantiu vaga na final do programa.

Os emparedados formaram o paredão após desistirem da prova de resistência. Na dinâmica, os participantes precisavam aguentar ficar em pé e agarrados em batons gigantes que rodavam contra água e vento.

A influenciadora digital Camilla de Lucas foi a primeira a desistir da prova. Ela até vomitou e precisou deixar a dinâmica nos braços de um dummie.

Depois de seis horas de prova de resistência, a paraibana Juliette foi a segunda pessoa a deixar a prova que garante vaga na final do BBB 21. Ao sair da área da dinâmica, ela foi elogiada pelos demais confinados.