Camilla de Lucas deve ser a última eliminada do BBB 21, aponta parcial de enquete do Diário

Camilla de Lucas deve ser a última eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 21, segundo aponta parcial de enquete realizada pelo Diário do Nordeste. Até as 19h desta sexta-feira (30), a influenciadora digital, que enfrenta Gil e Juliette no paredão que define mais dois finalistas do programa, tinha 66,5% de rejeição.

Pouco mais de 20 mil votos haviam sido computados até a hora e o dia mencionados. Vale salientar que esta enquete não interfere no resultado oficial, que será divulgado ao vivo na TV Globo no próximo domingo (2).

VEJA PARCIAL ATUALIZADA E CONTINUE VOTANDO:

inter@

Gil aparece com 23,8% dos votos e Juliette, 9,7%, sendo, portanto, os favoritos para ir ao top 3 com Fiuk , que venceu a prova de resistência da final nesta sexta.

FORMAÇÃO DE PAREDÃO

Camilla, Gil e Juliette foram parar no último paredão do BBB 21 após não conseguirem vencer prova de resistência que começou na noite dessa quinta-feira (29). Em mais de dez horas de dinâmica, Fiuk resistiu ao vento, a água e ao giro de uma máquina, sendo o último a deixar a dinâmica, garantindo lugar na final da próxima terça-feira (4).

Internautas, no entanto, estão apontando que Fiuk possa ter urinado durante a prova, o que era contra as regras.

Durante o programa “Encontro com Fátima Bernardes”, a jornalista Tati Machado, comentarista do BBB 21, afirmou que a produção do programa irá fazer uma revisão de imagens da prova e brincou com o uso do VAR — tecnologia usadas nos jogos de futebol para rever lances polêmicos.