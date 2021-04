Prova que colocou Fiuk na final do BBB 21 será revisada, diz jornalista no 'Encontro com Fátima'

O ator e cantor Fiuk passou mais de 10 horas na prova de resistência, iniciada na quinta-feira (29). Ele disputou vaga para a final do programa com o pernambucano Gilberto. Apesar de ter resistido até o amanhecer, telespectadores do programa argumentaram nas redes sociais que o confinado deve ser desclassificado por fazer "xixi" durante dinâmica.

Durante o programa “Encontro com Fátima Bernardes”, a jornalista Tati Machado, comentarista do BBB 21, afirmou que a produção do programa irá fazer uma revisão de imagens da prova e brincou com o uso do VAR — tecnologia usadas nos jogos de futebol para rever lances polêmicos.

"Tô doida pra chegar mais tarde pra bater o martelo. Sempre tem um VAR, você sabe que tá acontecendo né Fátima? A galera já tá nas redes sociais dizendo que o Fiuk fez suas necessidades físicas lá e que era proibido", declarou Tati Machado.

Legenda: Jornalista falou sobre revisão de prova durante 'Encontro com Fátima Bernardes' Foto: Reprodução/TV Globo

Em seguida, a jornalista afirmou que a prova terá um veredito pela noite: “mais tarde vai ter esse VAR e o Tiago vai bater o martelo de quem é o finalista".

Explicação confusa de Tiago Leifert?

Na prova de resistência, os participantes precisaram aguentar ficar em pé e agarrados em batons gigantes que ficavam rodando contra água e vento. Alguns internautas lembraram do discurso de Tiago Leifert antes da prova de resistência começar.

O apresentador informou que só o que levaria a eliminação da dinâmica seria quando um participante levantasse a mão e pedisse para sair e, em simultâneo, informou que os confinados não poderiam ir ao banheiro.

"Fechar o olho para descansar, não é dormir. Pegar no sono é dormir. Também não pode ir ao banheiro, mas vamos confiar muito em vocês nessa hora como a gente já fez em outras provas, na honestidade de vocês. Portanto resistam e não fiquem testando a direção de prova fechando o olhinho, dando disfarçada, fiquem acordados. Não pode ir ao banheiro é uma prova de resistência", disse o apresentador.

Durante os primeiros minutos de prova, Gilberto questionou sobre poder vomitar. Tiago Leifert entrou ao vivo explicou que a direção de prova teria tolerência pois a situação era algo induzido pela dinâmica.

Dummies testaram provas

Antes de encerrar a transmissão ao vivo, Tiago Leifert disse que a prova foi testada por dummies, ajudantes do reality em diversas ocasiões do programa.

Segundo o apresentador, a dinâmica foi a mais rápida em termos de logísticas com giros.

Tiago Leifert disse ainda que os dummies fizeram testes da prova e reclamaram de enjoos com seis minutos rodando.