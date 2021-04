Pocah participa do programa 'Mais Você' e fala sobre passagem pelo BBB 21

A cantora Pocah participou do programa "Mais Você" na manhã desta sexta-feira (30). A artista foi eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 21 com 73,16% dos votos. Ela disputou paredão com Camilla de Lucas e Gilberto. Para Ana Maria Braga, a funkeira falou sobre a saudade da filha, conflitos com brothers e o sono profundo no reality.

No quadro "Lavando a Roupa Suja", Ana Maria Braga mostra para a sister os vídeos e polêmicas que ela viveu durante a passagem pelo programa.

No início do bate-papo com a apresentadora, Pocah se emocionou ao assistir trechos que narram como ela foi parar no paredão em que foi eliminada. A cantora foi indicada por Juliette.

"Eu estava sentindo muito, desde a formação do paredão, que iria sair. Por isso que eu me despedi da casa... Eu abracei todo mundo", disse a artista, que completou revelando que se arrependeu e "devia ter salvado o Gil".

Reencontro com filha

Após ficar confinada por três meses na casa, Pocah encontrou a família ao chegar no hotel depois da eliminação do programa, no Rio de Janeiro. Assim que entrou no quarto, a cantora abraçou a filha Vitória, de 4 anos, que correu ao seu encontro.

Para Ana Maria Braga, a artista disse que ficar longe da filha foi seu "maior desafio" dentro da casa.

Emocionada, Pocah chorou com a pequena nos braços. "Meu amor! Minha vida! Minha coisa linda! Ah, meu Deus. Deixa eu te ver, minha coisa linda. A mamãe está aqui com você. Nunca mais vou sair de perto de você", diz a cantora chorando, enquanto abraça a filha.

Conflitos com Juliette, Gilberto e João

Ana Maria Braga apresentou a Pocah as discussões que teve com GIlberto, Juliette e João. Com a paraibana, a funkeira discutiu sobre votos seguidos. Já com Gilberto e João, o conflito foi motivado após jogo da discórdia.

Pocah disse que tem vergonha dos conflitos que teve. "Eu fiquei envergonhada e muito triste. Não foi legal", declarou a carioca.



A funkeira declarou que quer reencontrar todos para um grande churrasco.

Pocah explicou sono profundo

Outro ponto questionado por Ana Maria Braga foi sobre o sono de Pocah. Ela mostrou diversas cenas da funkeira dormindo, além de comentários dos brothers.

Caio, por exemplo, disse que passou um dia todo sem ver Pocah pois ela estava dormindo.

"Dormir era um refúgio para mim. E também tinha muita insônia", declarou Pocah. Segundo ela, era difícil dormir pela noite e acaba deixando ela sonolenta pela manhã.

Mãe de Pocah foi babá dos filhos de Vera Fischer

Após mostrar fotos da infância e adolescência de Pocah, Ana Maria falou da relação da funkeira com Vera Fischer. A carioca frequentava a casa da artista e tinha uma relação de amizade.

Pocah disse ter sido motivada a seguir uma carreira artística pela atriz. "Tenho Vera como madrinha. Minha primeira inspiração, minha deusa".

A cantora disse que não acreditava poder ser uma grande artista sendo de Duque de Caxias (RJ), Baixada Fluminense. Vera Fischer foi a pessoas que colocou na cabeça dela a vontade em crescer.

Disputa pela final

A última prova do BBB 21 que define o primeiro finalista começou na noite desta quinta-feira (29). A dinâmica testa a resistência dos participantes e, até o início da manhã desta sexta-feira, Camilla de Lucas e Juliette já saíram da prova e estão automaticamente no paredão.

Gil e Fiuk continuam disputando a dinâmica. Quem ganhar garante a primeira vaga na final do programa e ainda leva 24 mil reais e uma viagem com acompanhante para Nova York.

Na prova, os participantes ficam pendurados em uma plataforma giratória com efeitos de vento, água e calor. O jogo é semelhante ao realizado no BBB 20.