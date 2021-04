Última prova do BBB 21 testa resistência dos participantes e define o primeiro finalista; entenda

Começou nesta quinta-feira (29) a última prova do Big Brother Brasil (BBB) 21, que define o primeiro finalista. Dinâmica testa a resistência de Camilla de Lucas, Fiuk, Gil e Juliette, os semifinalistas do programa.

O vencedor garante vaga na final da próxima terça-feira (4), ganha 24 mil reais e uma viagem com acompanhante para Nova York. Prova é patrocinada pela Avon.

Os participantes ficam pendurados em uma plataforma giratória com efeitos de vento, água e calor. Jogo é semelhante ao realizado no BBB 20. Os três que perdem a prova estão direto no último paredão do reality.