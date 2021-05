Camilla de Lucas celebra 2º lugar no BBB 21 e ressalta chance de mostrar novo lado na web

Horas depois da final do BBB 21, Camilla de Lucas ainda parece em êxtase com a experiência. Assim como Juliette e Fiuk, a ex-sister também concedeu entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (5), na qual comemorou o prêmio concedido pelo público e fez questão de comentar sobre a personalidade mostrada no programa.

"Cheguei pensando que minha vida ia ser piscina e barracos, né? Mas me deparei com grandes pautas no programa, talvez isso tenha baixado minha energia, no começo. Me esgotava", explicou. Ao ser anunciada no reality show, Camilla foi definida como um dos perfis engraçados, mas ficou conhecida pela capacidade de mediação e tranquilidade no jogo.

Nessa questão, inclusive, ela acredita que ficou bem transparente por meio das amizades de confinamento, desenvolvidas em meio às intrigas e competições.

"Sou desse jeito mesmo, transito entre a parte divertida ou chata", brinca. Com João, Carla Diaz e Juliette, mais próximos da carioca, a relação foi verdadeira. "Brigo mesmo com minhas amigas porque não quero vê-las passando vergonha ou algo assim, mas se passarem eu quero estar ali. Isso sempre fez parte de mim e lá dentro refletiu quem eu sou aqui fora", pontua.

Legenda: A amizade de Camilla e João foi lembrada durante a entrevista Foto: reprodução/Gshow

Planos na televisão

Fora do olhar das câmeras, Camilla pretende consolidar o alcance em rede nacional, que refletiu nas redes sociais. No Instagram e no TikTok, por exemplo, a jovem já era conhecida pelos vídeos engraçados.

"Os meus vídeos vão permanecer, claro. Ainda não tive um tempo para planejar o que eu ia fazer, mas é isso, eles vão seguir aquele mesmo estilo de antes, é como se eu tivesse dado uma pausa, tirado umas férias só", diz.

É exatamente esse ponto que utiliza, inclusive, para falar de outra paixão: a atuação. Segundo Camilla, os vídeos para a Internet já solicitavam um roteiro e uma proximidade com as artes cênicas. Agora, ela reforça, a vontade é de insistir cada vez mais nesse caminho.

"Pretendo fazer um curso de teatro para me aprimorar. Os vídeos da internet já me abriram as portas por terem um pouco de atuação", explicou.

No BBB 21

Mesmo com a cabeça já nos planos, a influenciadora está com a memória fresca de como a entrada no Big Brother Brasil 21 a afetou. Na casa, ela conta ter aprendido a se entender como pessoa, além de ter lidado com medos e frustrações já antigos.

Camilla de Lucas Influenciadora e ex-BBB "Vou levar daquele lugar uma confiança que eu não sabia ter. Era muito influenciável, as pessoas definiam algo e eu mudava de opinião muito rápido, e lá dentro eu consegui fugir disso"

"Acho que, obviamente, eu errei, mas minha confiança no jogo, de seguir com o que eu acreditava, me fez chegar nesse segundo lugar", aponta.

Sobre os desentendimentos, Camilla de Lucas comenta que já estão resolvidos, tanto com Karol Conká como em relação a Lucas Penteado, e o momento é de colher os frutos dos três meses sendo vigiada.

"Ontem, lá na final, eu e Karol nos olhamos, aparentou estar tudo bem. Com o Lucas, eu quero conversar para saber se ele está bem, como ele se afetou com as coisas ali", finaliza.

Final do BBB 21

Legenda: Karol Conká, Rodolffo, Projota e Pocah se apresentaram na final do BBB 21 Foto: reprodução/Gshow

Com 90,15% dos votos, Juliette Freire recebeu o título de vencedora do Big Brother Brasil 21. A paraibana foi anunciada como a 1ª colocada na noite desta terça-feira (4) e ganhou R$ 1,5 milhão, além de carro zero km.

O 2º e o 3º lugar do reality ficaram com Camilla de Lucas (5,23%) e Fiuk (4,62%), respectivamente. Os dois levaram quantias menores para casa, mas também saíram premiados com R$ 150 mil e R$ 50 mil.