Fenômeno Juliette Freire: campeã do BBB21 e recordista de fãs

Para a tristeza dos fãs, chega ao fim mais uma edição do Big Brother Brasil, consagrando Juliette Freire como a grande campeã da edição. A paraibana recebeu 90,15% dos votos e levou o prêmio que disputou com Camilla de Lucas e Fiuk, que ficaram com o segundo e terceiro lugar, respectivamente. Além do prêmio, a paraibana conquistou milhares de seguidores e o mercado publicitário.

A trajetória da participante começou de forma turbulenta. Assumidamente tagarela, Juliette teve um pouco de dificuldade nos primeiros dias do confinamento. Os outros participantes ignoravam e até praticaram xenofobia com seu sotaque. A sister passou por diversos momentos de exclusão, tristeza e isolamento e recebeu inúmeras placas nos jogos da discórdia. Era alvo fácil de votação.

"Uma experiência que eu posso dizer é que eu senti na minha pele as pessoas ironizando na minha cara, debochando, achando que eu tava mentindo, mangando, tirando onda do meu sotaque, me imitando...", Juliette Freire, no BBB.

Suas falas e atitudes eram interpretadas de maneira duvidosa pelos participantes da casa, mas eles não faziam ideia da força da mulher nordestina, paraibana, arretada. Juliette se tornou a participante que mais ganhou seguidores durante o confinamento na história do BBB. Começou com um pouco mais de 3 mil e, atualmente, são 25 milhões e contando.

Legenda: Perfil do Instagram de Juliette antes de entrar no BBB. Foto: Reprodução

Os dias foram passando e Juliette foi vencendo obstáculos, conquistando seu espaço, desfazendo amizades, fortalecendo outras. Não deixou de falar, falar e falar. E que bom que não. Juliette tem a sensibilidade de saber o que dizer em cada momento. Era fácil se identificar. A voz que, de início, causou estranhamento, acabou se tornando afago. Juliette cantou e encantou mais que todos os artistas da casa.

juliette cantando forró do xenhenhem pic.twitter.com/9QOvEa80x7 — fernanda (@aijuIiette) April 27, 2021

Recordes

Juliette bate recordes a cada momento. A mais nova milionária se tornou campeã somando o terceiro maior percentual de votos. Só perde para Fael Cordeiro e Diego Alemão que receberam 92% e 91%, respetivamente. O apresentador do BBB, Tiago Leifert, anuncia a vencedora e afirma que a participante esteve sempre no pódio do público.

Nas redes sociais, a paraibana é um fenômeno de visualizações. Está em todas: Twitter, Facebook, TikTok, Spotfy e Instagram. Os seguidores aumentam consideravelmente em poucos dias. Seu nome está dentre os mais citados nas pesquisas de busca. A #teamjuliette e a conta @freirejuliette estão no topo de tuites, desde antes dela se tornar campeã do BBB.

História

Natural de Campina Grande, na Paraíba, Juliette Freire Feitosa veio de origem simples. Filha de dona Fátima, cabeleireira e seu Lourival, mecânico, a caçula de quatro irmãos precisou, desde cedo, ajudar sua mãe no salão de beleza. Perdeu a irmã, aos 19 anos, vítima de AVC. Mesma doença sofrida por sua mãe, que foi quem a ensinou a ler e a escrever.

A paraibana é a única da família com curso superior: cursou Direito na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em 2017. Antes de entrar no reality, a advogada estudava para passar em concurso público e trabalhava como maquiadora.