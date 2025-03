CAPTEI: A Vida Começa aos 50 - Um Brinde ao Novo Começo de Sarah Brandão

Na tarde de quinta-feira, 27 de fevereiro, a empresária Sarah Brandão celebrou meio século de vida no salão de festas do edifício Parque Sthella Maris, no Meireles.

Por lá, amigas de muitas décadas da aniversariante e familiares.

Legenda: Sarah Brandão com amigas do colégio Foto: LC Moreira

Com o tema "A Vida Começa Aos 50", a designer Dani Uchoa, da Tangerine, criou um cenário lindo em tons de rosa mais terrosos que refletia perfeitamente a essência clássica da anfitriã.

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

O bolo, assinado pela Feito com Amor, deliciou os convidados e harmonizou-se com os irresistíveis doces e chocolates da Doce Mel e dos bem-vividos de Celia Bezerra.

Animando a festa, Robynho trouxe um repertório de clássicos e de músicas de Carnaval atuais.

Legenda: Robinho, Sarah e Sophia Brandão e Clara Viana Foto: LC Moreira

Sarah estava linda. Vestia um Zibeline na cor Marsala, além de uma felicidade que exalava pelos poros. Provou que a vida realmente começa aos 50. Um brinde a esta nova fase!

Legenda: Sandra Viana, Sophia e Sarah Brandão Foto: LC Moreira

Agora, vem ver as fotos captadas por LC Moreira!

Legenda: Sarah, Ricardo e Sophia Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando, e Clóvis Viana, Sarah Brandão, Sandra, Luiz Antônio e Clóvis Viana Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Sarah Brandão e Familiares Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Sarah Brandão, Valentina, Natália, Pablo e Joaquim Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Katia Verçosa, Tânia Paiva e Sandra Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brandão e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Érika de Castro e Fabíola Markan Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Pinto, Sarah Brandão e Rose Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Janaina Bezerra e Sarah Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Sarah Brandão e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Janainy Paiva e Sarah Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte, Sarah Brandão e Flávia Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Rose Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Bezerra de Menezes, Sarah Brandão e Moacir Bezerra de Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Liebmann e Márcia Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Jamile Tigre, Tina Pamplona, Sarah Brandão e Vládia Faria Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Braga e Flávia Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Marcela Dias, Lia Moreira, Sarah e Sophia Brandão e Enia Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Marcela Dias e Lia Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Studart, Eduardo Leal, Sophia, Sarah e Ricardo Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Olga Costa e Sarah Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Sarah Brandão, Érika e Rodrigo de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila Ribeiro e Sarah Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Janaina Bezerra, Sarah Brandão, Moacir Bezerra de Menezes e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Sarah Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Sarah Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Sarah Brandão, Manoela Ponte e Jonatas Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Rose Carneiro e Andréa Guilherme Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo, Sophia e Sarah Brandão, Andréa Guilherme e Adolfo Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brandão e Carlito Pamplona Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Sophia Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brandão e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brandão e Daniella Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brandão e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brandão e Delfina Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brandão e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brandão e Gisele Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brandão e Iluska Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brandão e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brandão e Janaina Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brandão e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brandão e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brandão e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brandão e Lia Liebmann Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brandão e Lorena Sena Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brandão e Luciana Perdigão Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Homenagens Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brandão e Rose Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Vládia Faria e Sarah Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brandão e Joanne Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah e Sophia Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah e Sophia Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira