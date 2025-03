CAPTEI: 40 anos de Elba Fontenele - Entre Tons Andaluzes e Sons Tropicais em uma Celebração Inesquecível

Na tarde de sexta-feira, 07, o rooftop do Comodoro, no Iate Clube de Fortaleza, se transformou em um vibrante Beach Club espanhol para celebrar os 40 anos de Elba Fontenele. A anfitriã estava ainda mais linda. Vestia um modelo exclusivo desenhado e confeccionado pelas amigas Déborah Bandeira e Ticiana Machado.

Legenda: Elba Fontenele Foto: LC Moreira

Conhecida por sua elegância e simpatia, recebeu amigos e familiares em uma festa que prometia não apenas celebrar, mas também encantar os sentidos.

Legenda: Elba Fontenele e Amigas Foto: LC Moreira

À frente da decoração, Carine Moreira mais uma vez transformou o rooftop do Comandante, agora climatizado, num ambiente que refletia a essência espanhola, em homenagem à descendência da aniversariante. Com um olhar apurado e criatividade em grau hard, Carine trouxe à vida um conceito que misturava a alegria do verão europeu com a riqueza cultural da Espanha.

Legenda: Decoração por Carine Moreira Foto: LC Moreira

Logo na entrada, os convidados foram recebidos com uma exuberante estação de paella, servida em um cenário que lembrava as praias quentes da Espanha. A mistura de estampas andaluzas, combinadas com os azulejos e ladrilhos típicos, proporcionou um visual vibrante nos lounges, enquanto os leques pintados ao vivo por um artista convidado trouxeram o toque artístico.

Legenda: Decoração Carine Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Elba Fontenele Foto: LC Moreira

Os drinks com nomes espanhóis adicionaram um toque especial à experiência, transportando todos os presentes a uma celebração que parecia transcender fronteiras.

Legenda: Decoração Carine Moreira Foto: LC Moreira

No lounge, o violinista Pedro e do DJ Gillyard Costa durante o happy hour, animavam a festa.

Legenda: DJ Giliard e Pedro Oliveira Foto: LC Moreira

Depois, Belinho, Sax Wadson e Larissa Leite agitaram as convidadas.

Legenda: Belinho da Silva e Banda Foto: LC Moreira

Por lá, ainda, amigas fizeram homenagens tocantes, deixando uma marca indelével na memória de todos os presentes e, certamente, na mais nova 40tástica!

Legenda: Elba Fontenele e Amigas Foto: LC Moreira

LC Moreira Esteve por lá e captou fotos. Vem ver!

Legenda: Elba Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Edilson Isaías e Elba Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Edilson Isaías, Elba, André e Estela Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Carmen e Elba Fontenele e Fernanda Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Déborah Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza Barreira e Ana Cristina Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Belinho da Silva, Elba Fontenele e Edilson Isaías Foto: LC Moreira

Legenda: Rebecca Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Carolina Cunha e Eneida Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Déborah Bandeira, Elba Fontenele e Inês Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Cecília Arruda e Liana Sá Foto: LC Moreira

Legenda: Bianca Costa, Elba Fontenele, Carolinas Cunha e Lívia Bessa Foto: LC Moreira

Legenda: Cecília Arruda e Natália Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Carmen Fotenele, Fernanda Parente, Elba Fontenele, Graça Campos e Noemi Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Cibele Studart e Elba Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário Elba Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Clarissa Bandeira e Elba Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Caroline Vasconcelos, Rovena Martins, Mayra Sampaio e Alessandra Brasileiro Foto: LC Moreira

Legenda: Elba Fontenele e Daniele Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Christiane Barreto, Rovena Martins, Caroline Vasconcelos, Natália Weyne, Katherine Maciel, Sandrelli Jorge e Mayra Maciel Foto: LC Moreira

Legenda: Elba Fontenele e Flávia Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Débora Uchoa, Ramille Holanda, Thaísa Silvério e Rebecca Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Elba Fontenele e Gisele Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Elba e Estela Fontenele e Liana Sá Foto: LC Moreira

Legenda: Elba Fontenele e Lígia Nottingham Foto: LC Moreira

Legenda: Elba Fontenele e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Elba Fontenele e Lina Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Elba Fontenele e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Elba Fontenele e Marina Osterna Foto: LC Moreira

Legenda: Eneida Bezerra, Elba e Estela Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Elba Fontenele e Michelle Loiola Foto: LC Moreira

Legenda: Érica Monte, Paula Abreu, Flávia Bezerra e Noemia Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Elba Fontenele e Natália Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: Estela e Elba Fontenele e Alessandra Brasileiro Foto: LC Moreira

Legenda: Elba Fontenele e Sandrelli Jorge Foto: LC Moreira

Legenda: Estela e Elba Fontenele e Thaísa Silverio Foto: LC Moreira

Legenda: Érica Monte e Lina Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssica Galdino, Michele Ponte, Natália Teixeira, Elba Fontenele, Karina Moura e Lina Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Parente e Gisele Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Katherine Maciel. Elba Fontenele e Natália Weyne Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Ponte e Elba Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Santos, Elba Fontenele e Juliane Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Tavares e Natália Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Abreu, Érica Monte e Flávia Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Olga Vasquez e Renata Asfor Foto: LC Moreira

Legenda: Rovena Martins, Caroline Vasconcelos, Natália Weyne, Katherine Maciel, Sandrelli Jorge e Mayra Maciel Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Sousa e Lina Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Sousa, Liana Sá, Déborah Bandeira, Elba Fontenele, Lina Ponte, Natália Teixeira e Michele Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Riana Aguiar e Ticiana Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Tenório, Emmanuelle Sobreira, Elba, André e Estela Fontenele, Christiane Vieira e Natália Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Rolim e Jaqueline Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Ramille Holanda, Christiane Barreto, Elba Fontenele, Natália Weyne e Bia Fonteles Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela e Luiza Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Rebecca Medeiros, Elba Fontenele e Noemia Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Rovena Martins e Mayra Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Rebecca Andrade, Débora Uchoa e Ramille Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Sousa, Elba Fontenele, Cecília Arruda e Estela Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Rovena Martins, Caroline Vasconcelos, Mayra Sampaio e Alessandra Brasileiro Foto: LC Moreira