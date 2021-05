Em live, Juliette elogia influencer cearense: 'Engraçada de verdade'

Vencedora da 21ª edição do BBB 21, Juliette Freire relembrou o humor da influencer cearense Mila Costa, durante transmissão ao vivo, neste sábado (15). A primeira live da advogada após o confinamento chegou a reunir mais de 800 mil espectadores simultâneos.

Ao responder a comentários, a ex-BBB citou Mila, que é colunista do Diário do Nordeste. “Eu não ri pouco com essa mulher na minha vida, não. Quem quiser, siga aí, que essa bicha é pau. Ela é engraçada de verdade. Eu interagia com ela há muito tempo, morria de rir”, comentou.

Em seguida, Juliette comemorou a gravidez de Mila - que está no sexto mês da gestação, à espera de Manuela.

A cearense, que mora em Recife, compartilhou a citação de Juliette nas redes sociais e agradeceu.

Foto: Reprodução

Mila Costa

Mila Costa começou a fazer sucesso nas redes sociais ao satirizar sua rotina de concurseira. Produzia vídeos bem-humorados, relatando as dificuldades e hábitos das pessoas que buscavam aprovação em concursos públicos.

Bacharel em Direito, seguiu outro caminho profissional e parou de estudar para concurso, mas continuou compartilhando conteúdos humorísticos sobre o cotidiano.

Atualmente, ela tem 197 mil seguidores no Instagram. No Diário do Nordeste, Mila escreve às quartas-feiras.