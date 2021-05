Mila Costa e Morgana Camila lembram experiências em casas de forró no podcast "É Hit"

O mês de maio é marcado pelo dia das mães. Em comemoração a data, convidamos Mila Costa, colunista do Diário do Nordeste, e a digital influencer Morgana Camila para participarem do 24º episódio do podcast "É Hit".

No bate-papo, as duas mães conversaram sobre o tema "Meu primeiro forró". Antes da maternidade, elas curtiram muitos eventos em Fortaleza e Maranguape. Morgana Camila e Mila Costa lembraram de histórias engraçadas para poder entrar em eventos de forró, a paquera nas festas, entre outros curiosidades.

Ouça o podcast 'É Hit', com João Lima Neto:

03min - Mila fala festas sobre experiências em forró

06min - Morgana Camila fala de festas de forró em Maranguape

08min - Nomes de bandas engraçadas

13min10 - Mila Costa e Morgana Camila descobrem frequentar a mesma festa forró

14min30 - Vocês dançavam forró?

19m25 - As paqueras no forró

21min20 - Mila Costa descobre fim do Clube do Vaqueiro

28min30 - Peguei meu filho no forró

Serviço

Podcast É Hit

Onde ouvir: Spotify, Deezer, iTunes no site da Verdinha

Jornalista: João Lima Neto

Contato: joao.lima@svm.com.br