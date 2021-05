Juliette faz 1ª live no Instagram e chega a mais de 800 mil espectadores simultâneos

Juliette, vencedora da 21ª edição do BBB 21, realizou a primeira transmissão ao vivo no Instagram na noite deste sábado (15), alcançando mais de 800 mil espectadores simultâneos. Em meio às respostas de perguntas dos fãs, a paraibana falou dos planos de carreira e de vida pós-reality show.

Ao comentar o cuidado com a imagem e o ritmo lento de postagens nas redes sociais, a nova milionária do Brasil afirmou que tem analisado todas as propostas com cuidado, assim como tem refletido sobre o que publicar nos perfis oficiais.

Legenda: Juliette brincou com os fãs e agradeceu os amigos Foto: reprodução/Instagram

"Agora é a minha opinião mais as consequências disso. Tenho noção de que minhas atitudes acabam sendo grandiosas e vou ter muito cuidado com tudo isso", disse a ex-BBB.

Durante as explicações, Juliette garantiu ainda não ter firmado nenhum contrato de trabalho. "Eu sou advogada, minha gente. Tenho tido muito cuidado, lido tudo direitinho", explicou.

Inspirações de leitura

Vários assuntos foram escolhidos pela paraibana para interação com os seguidores. Entre eles, o amor pela leitura e pelos estudos.

Segundo Juliette, a importância dos estudos na vida veio logo após o período da primeira infância, quando foi incentivada pela mãe a se dedicar. Hoje, ela comenta, nomes como Shakespeare e Machado de Assis são uns dos autores favoritos.

Um dos livros citados por ela, inclusive, apresentou pico de busca na noite deste sábado. 'Os Quatro Compromissos', de Don Miguel Ruiz e Luis Fernando Martins Esteves, foi o mais citado pela maquiadora.