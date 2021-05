Juliette fala sobre planos de carreira e afirma que pretende gravar música com Chico César

Juliette Freire, campeã do Big Brother Brasil (BBB) 21, afirmou que vai gravar a música "Deus me Proteja" com o cantor Chico César. Na noite desse sábado (8), durante entrevista ao vivo para o telejornal JPB2, da TV Paraíba, afiliada da Globo, a paraibana disse que, assim que ela "conseguir dormir e respirar", vai fazer a parceria.

Desde que saiu do reality show com o prêmio de R$ 1,5 milhão na última terça-feira (4), a advogada e maquiadora está com a agenda cheia. Ela afirmou ainda que pode vir a estudar música para seguir carreira, após ficar sabendo da repercussão de suas cantorias no BBB 21, mas que ainda não tem certeza.

"A gente tira leite de pedra, então o que colocarem para a gente fazer a gente faz. Eu vou fazer o que me der paz, o que me der felicidade, porque dinheiro eu já tenho. Estou rica", brincou.

Durante o confinamento, a paraibana soltou a voz e cantou diversas músicas. "Deus me Proteja", de Chico César, foi uma das mais cantadas.

"O povo diz que sou cantora. Não sou cantora ainda. Eu amo a música, eu amo cantar. Eu posso estudar e ser cantora", disse Juliette.

Alegria para Chico César

Lançada em 2008, a música "Deus me Proteja" alcançou o primeiro lugar na Parada Viral do Spotify quando Juliette a cantou dentro da casa do BBB 21, em fevereiro.

Em entrevista ao F5 em março, Chico César, que também é paraibano, disse que estava muito grato à conterrânea pela visibilidade dada à sua canção.

"Eu já estava muito satisfeito com essa música desde que eu a gravei, mas, o fato de ela ter aparecido agora, na voz de uma mulher paraibana, foi bem simbólico e me deixa muito feliz", afirmou. O cantor também falou que, por meio da canção, muitas pessoas puderam conhecer mais de sua carreira.