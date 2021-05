Livro citado por Juliette em live entra para os mais vendidos em site no Brasil

O livro 'Os quatro compromissos - Um guia prático para a liberdade pessoal', citado por Juliette, a vencedora do BBB 21, em uma live no último sábado (15) foi para o topo dos mais vendidos do site brasileiro da Amazon.

Conforme informações da editora BestSeller, que fez comunicado ao portal UOL, a tiragem do livro já está sendo revista, além do planejamento de uma antecipação na distribuição também já estar sendo cogitado para atender a nova demanda.

Leitura compartilhada

Em conversa extensa com os fãs no sábado, a paraibana chegou a fazer um breve resumo do assunto explorado no livro. A sinopse do exemplar aponta que a história é baseada na sabedoria ancestral tolteca, que mostra como somos influenciados e modificados pelos padrões exigidos na sociedade moderna.

Legenda: Livro entrou para a lista de mais vendidos em menos de dois dias Foto: divulgação

"Esse 'Os Quatro Compromissos' dá uma lição! Eu não vou lembrar os quatro compromissos, mas eu tentei segui-los, eu fiquei um porre!", brincou Juliette.

Segundo ela, a experiência da leitura resultou até mesmo em uma nova forma de se relacionar com pessoas próximas. A peça foi escrita pelos autores Don Miguel Ruiz e Luis Fernando Martins Esteves.

"Depois que eu li esse livro, eu ficava infernizando a vida de todos os meus amigos. [...] Deu certo, eu consegui me trabalhar", continuou a milionária.

Rapidamente, o livro entrou para um dos assuntos mais pesquisados no Google ainda no último sábado. Para completar a influência de Juliette, a ex-BBB alcançou a marca de 29 milhões de seguidores e mais de 800 mil espectadores simultâneos na live do último sábado (15).